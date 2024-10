CAE e plenário do Senado avaliam amanhã indicação de Galípolo para presidência do BC

O Senado avalia na terça-feira, 8, o nome do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, para a presidência da autarquia a partir de 2025 - a primeira troca de comando da autoridade monetária na era da autonomia operacional. A partir das 10 horas, o economista será sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e, das 14 horas em diante, a indicação deve ser avaliada pelo plenário da Casa. A expectativa é que a segunda passagem de Galípolo pelo crivo do Senado seja pelo menos tão tranquila quanto a primeira. Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a indicação, no fim de agosto, o diretor fez um extenso "beija-mão" com ao menos 48 senadores alinhados ao governo e à oposição, mesmo diante do esvaziamento do Congresso por causa das eleições municipais. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O próprio presidente do BC, Roberto Campos Neto, entrou em campo e procurou senadores alinhados à oposição e ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o indicou, para avalizar a candidatura de Galípolo. Nesta segunda-feira, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a avaliação sobre a recepção do Senado à indicação é "positiva".

A possibilidade de indicação de Galípolo ao comando do BC já aterrorizou o mercado, diante das reiteradas críticas de Lula à condução da política monetária e das inclinações heterodoxas da produção acadêmica do economista. Parte da desconfiança foi dirimida desde agosto, quando ele, em diversos pronunciamentos públicos, assumiu o papel de arauto do aumento dos juros que começaria em setembro, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic a 10,75%. A aprovação do economista de 42 anos, ex-secretário-executivo da Fazenda, fará com que os indicados pelo governo Lula sejam maioria no Copom a partir de 1º de janeiro, o que ainda causa algum desconforto no mercado. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), há dúvidas de que o BC aumentará a Selic o bastante para fazer a inflação convergir ao centro da meta, o que tem mantido a "desancoragem crônica" das expectativas.