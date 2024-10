Bolsas da Europa fecham em leve alta impulsionadas por bens de luxo e energia

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 7, ainda que com ímpeto limitado pelo avanço dos juros globais após 'payroll' indicar geração de emprego robusta nos Estados Unidos na sexta-feira. Os setores de luxo, à espera de mais estímulos vindos da China, e energia, devido aos ganhos recentes do petróleo, lideraram as altas da sessão.

O FTSE 100, de Londres, subiu 0,28%, aos 8.303,62 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 0,46%, encerrando em 7.576,02 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve queda de 0,14%, a 19.094,36 pontos. As cotações são preliminares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Juros mais elevados, por conta da resiliência da economia americana atestada pelo 'payroll' da última sexta-feira, impuseram limites aos ganhos das bolsas europeias nesta segunda-feira, em um momento em que também há dúvidas sobre o crescimento da zona do euro.