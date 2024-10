Ajuste de regras para investimentos de não residentes deve beneficiar mercado brasileiro

O mercado está em conversas para ajustar as regras para o investimento de não residentes nos mercados financeiro e de capitais do Brasil. E por que isso poderia interessar aos brasileiros? Porque a perspectiva é que facilitar a entrada de recursos externos deve desenvolver a indústria local, segundo especialistas ouvidos pelo Broadcast Investimentos.

"Câmbio no Brasil sempre foi algo complicado, mas a lei do novo marco cambial, que entrou em vigor no final de 2022, traz um princípio importante que é 'ao capital estrangeiro deve ser dado o mesmo tratamento do capital nacional'. Já vieram regras novas desde então, mas ficou para o final essa consulta pública sobre os investimentos que os estrangeiros fazem no Brasil. E o objetivo é simplificar isso", afirma José Luiz Homem de Mello, sócio do Pinheiro Neto Advogados especializado em corporate finance. Ele reforça ser um passo importante, dado que trata de dinheiro entrando em títulos, ações e demais valores mobiliários.

Hoje há cerca de R$ 1,8 trilhão de ativos de estrangeiros investidos no Brasil através da regulamentação 4373, que trata do tema, segundo Roberto Paolino, diretor da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). O maior valor é de grandes fundos que utilizam a estrutura da 4373 e vão se beneficiar da desburocratização de processos operacionais, mas as mudanças também olham para investidores pessoa física, brasileiros com residência fiscal fora do Brasil ou estrangeiros.