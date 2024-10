Custo da cesta básica aumenta em 10 de 17 capitais em setembro, revela Dieese

O custo da cesta básica de alimentos registrou aumentos em 10 de 17 capitais brasileiras pesquisadas em setembro deste ano, conforme revelado na pesquisa mensal do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Na comparação deste mês com agosto de 2024, as maiores altas foram observadas em Porto Alegre (2,07%), Florianópolis (1,59%), Rio de Janeiro (1,56%), Vitória (1,56%) e Brasília (1,39%).

São Paulo lidera como a capital com o maior custo da cesta básica, alcançando R$ 792,47, seguida por Florianópolis (R$ 768,33), Rio de Janeiro (R$ 757,30) e Porto Alegre (R$ 756,17).

Por outro lado, as capitais do Norte e Nordeste apresentaram os menores valores médios, com Aracaju a R$ 506,19, Recife a R$ 535,32 e João Pessoa a R$ 552,35.