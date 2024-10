Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta com payroll; Londres recua com sinal do BoE

As bolsas da Europa fecharam a sessão desta sexta-feira, 4, em alta, em recuperação e impulsionadas pelos dados do relatório de empregos (payroll) de setembro dos Estados Unidos. No entanto, os ganhos ainda foram limitados pelas tensões no Oriente Médio e pelo impacto do fim da greve norte-americana de trabalhadores portuários.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,02%, aos 8.280,63 pontos. O CAC 40, de Paris, avançou 0,85%, encerrando em 7.541,36 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve alta de 0,55%, a 19.120,38 pontos. As cotações são preliminares. Na semana, Paris recuou 3,21% e Frankfurt cedeu 1,81%. O FTSE caiu 0,48% no acumulado.

Com o payroll dos Estados Unidos acima das expectativas de analistas, as bolsas da Europa ganharam força e a de Londres, que antes operava no negativo, inverteu o sinal. No fim do dia, o FTSE apagou os ganhos em meio a repercussões sobre comentários do economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill, que demonstrou cautela com a redução de juros.