Bolsas da Europa ensaiam recuperação, de olho em geopolítica e à espera de payroll dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/10/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta sexta-feira, ensaiando uma recuperação de perdas de ontem com a escalada das tensões no Oriente Médio, enquanto investidores continuam monitorando o quadro geopolítico e aguardam novo relatório de emprego dos EUA.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesta alta de 0,20%, a 517,24 pontos. Apenas o subíndice do setor petrolífero subia quase 1%, à medida que os preços do petróleo seguem avançando em meio a temores de que Israel ataque instalações petrolíferas iranianas, em retaliação à ofensiva com mísseis de Teerã de terça-feira (01).