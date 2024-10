Barreirinhas diz ter convicção de que CSLL adicional também será construída com diálogo

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou estar convicto de que haverá diálogo com o Congresso para construção da cobrança adicional de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para a adaptação da legislação brasileira às Regras Globais Contra a Erosão da Base Tributária - Regras GloBE. Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado mostrou, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) afirmou que vai trabalhar pela rejeição ou pela devolução da medida provisória publicada na quarta-feira pelo governo que instituiu a taxação mínima de 15% sobre multinacionais estrangeiras.

"Nós temos uma excelente relação com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, provavelmente, é a frente com a qual eu mais tenho contato. Diversas medidas, quando foram apresentadas pelo governo, tiveram esse primeiro reflexo contra. Mas com o diálogo, com a oportunidade de irmos lá, conversarmos, apresentarmos os dados, em regra, nós solucionamos isso tudo. Então, nós temos avançado com muita produtividade nos diálogos com os parlamentares, especificamente com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo", disse o secretário.

Barreirinhas reiterou que a medida é neutra em relação ao impacto da empresa. "A empresa multinacional que esteja nessa situação não tem escapatória, ela vai ser tributada por essa diferença. Se não for no Brasil, será tributada no País da matriz ou num País onde haja uma outra empresa desse mesmo grupo econômico", disse.