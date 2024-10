Adicional da CSLL sobre multinacionais é medida defensiva ao erário, diz secretário da Receita

O governo publicou a MP em edição extra do Diário Oficial na quinta-feira, 3. A cobrança adicional vale para multinacionais, com faturamento anual superior a 750 milhões de euros e vai atingir 290 grupos empresariais com atuação no Brasil, dos quais 20 são grupos nacionais.

"Nós estamos tratando de grandes grupos multinacionais, grupos que faturam anualmente mais de 750 milhões de euros, ou seja, mais do que R$ 4 bilhões a cada ano. E é preciso que esse grupo empresarial multinacional tenha apresentado esse faturamento bilionário em pelo menos dois dos últimos anos. Ou seja, são grupos econômicos realmente muito grandes", disse ele.

Barreirinhas ainda frisou que a minoria dos grupos paga alíquota efetiva abaixo de 15%. Ele lembrou que a tributação do lucro nominal no País é de 34%, mas a alíquota efetiva é menor, normalmente no patamar de 20%. "Portanto, a maior parte das empresas, por esse parâmetro, paga mais do que 15%. É uma minoria de empresas que paga um patamar inferior a 15%. Então, são somente essas empresas, essas entidades, que preencham esses dois requisitos, que estão em um grupo multinacional, com faturamento global acima de 750 milhões de euros, e que, concomitantemente, aqui no Brasil, têm uma tributação efetiva inferior a 15%, é só nesse caso que nós estamos atingindo com essa medida", disse.

Ele também explicou que há diversos mitigadores e destacou dois: empresas que realizam grandes investimentos e outro relacionado à folha de pagamento e aos ativos tangíveis aqui no Brasil. Nesses dois casos, é possível que ela não seja atingida por essa medida.