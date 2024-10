Taxa anual do CPI da OCDE desacelera a 4,7% em agosto, influenciada por Turquia

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desacelerou para 4,7% em agosto, ante 5,4% em julho, de acordo com relatório divulgado pela OCDE nesta quinta-feira. O resultado foi particularmente influenciado pelo CPI anual da Turquia, que passou de 61,8% em julho para 51,97% em agosto, detalhou a OCDE. No G20, grupo que reúne as 20 maiores economia do mundo, a taxa anual do CPI recuou de 6,8% em julho para 6,3% em agosto, mostra o relatório. Apenas no G7, o CPI anual caiu de 2,7% para 2,4% no mesmo período.