PPI da Zona do euro cai 2,3% na comparação anual de agosto, como previsto

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro caiu 2,3% na comparação anual de agosto, depois de recuar em ritmo levemente mais fraco em julho, de 2,2%, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 3, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado de setembro veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

Na comparação mensal, o PPI do bloco subiu 0,6% em agosto. Neste caso, o consenso era de avanço de 0,3%.

Excluindo-se os preços de energia, que tendem a ser voláteis, o PPI da zona do euro ficou estável em agosto ante julho, mas avançou 0,3% ante igual mês do ano passado. *Com informações da Dow Jones Newswires.