PMI composto do Japão (final) cai de 52,9 em agosto para 52 em setembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão caiu de 52,9 em agosto para 52 em setembro, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com o Jibun Bank divulgada nesta quinta-feira, 3. O indicador permaneceu acima do nível neutro de 50, ou seja, indica que a atividade japonesa continua em expansão. O PMI de serviços teve baixa de 53,7 para 53,1 na mesma comparação. Segundo a S&P Global, um aumento mais suave, mas sólido, na economia de serviços foi parcialmente compensado por uma nova contração na produção industrial.