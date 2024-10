Durigan: regulamentação das Bets não se trata de medida com viés arrecadatório

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que não se trata, a regulamentação das bets, de medida com viés arrecadatório do governo federal. Segundo ele, na semana que vem, a pasta irá divulgar uma lista negativa de sites que não pediram autorização para atuar no Brasil e enviá-la às autoridades competentes para a derrubada das plataformas.

A declaração ocorreu nesta quinta-feira, 3, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Participaram, além do chefe do Executivo e de Durigan, o vice-presidente, Geraldo Alckmin; os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Ricardo Lewandowski (Justiça), Wellington Dias (Assistência Social), Nísia Trindade (Saúde), André Fufuca (Esporte) e Jorge Messias (AGU); o secretário de Comunicação Institucional da Secom, Laércio Portela, e o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena.

Segundo Durigan, no encontro foi compartilhada preocupação com os efeitos dos jogos online e os desafios que têm gerado ao País. De acordo com ele, os ministérios apresentaram preocupação com o tema, e a Fazenda mostrou como tem tratado da questão desde o ano passado.