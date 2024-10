Dólar sobe com risco fiscal e cautela externa

O dólar opera em alta, acompanhando a tendência no mundo hoje, em meio à escalada dos conflitos no Oriente Médio, entre Israel e Irã. Com a agenda local mais enxuta de indicadores, as atenções seguem no cenário fiscal e em dados americanos, antes de comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em dois eventos na tarde desta quinta-feira, 3.

Na noite de quarta-feira, 2, Campos Neto afirmou que o Brasil precisa de algum choque fiscal se quiser conviver com juros baixos. Segundo ele, as expectativas de inflação estão desancoradas e é importante fazer com que a taxa real neutra de juros do Brasil caia.

O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, comenta às 10h o resultado do Governo Central, com déficit primário de R$ 22,4 bilhões em agosto. No acumulado do ano até agosto, o déficit foi de R$ 99,997 bilhões, já antecipados no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do Tesouro Nacional, publicado na segunda-feira, 30, atendendo ao prazo legal.