Dólar fecha em alta de 0,53% a R$ 5,47 com conflito no Oriente Médio e cenário fiscal no radar

O desconforto dos investidores à escalada do conflito entre Israel e Irã, além de dados mostrarem resiliência da economia norte-americana, gerou uma busca pelo dólar globalmente, fazendo com que o câmbio voltasse ao patamar de R$ 5,47 no segmento à vista - assim, apaga a apreciação que o real após a mudança de nota pela Moody's nesta semana. A desvalorização da moeda local perdeu força no período da tarde, contida pela alta de 5% do petróleo e porque o Ministério da Fazenda anunciou nova Medida Provisória que pode gerar arrecadação extra que deve superar os R$ 16 bilhões em 2025. Ainda assim, o mercado tem ponderado que o risco fiscal segue no radar. O dólar à vista fechou em alta de 0,53%, a R$ 5,4735. Às 17h33, o contrato para novembro avançava 0,54%, a R$ 5,4920. Já o DXY, índice que mede o dólar contra uma cesta de seis moedas fortes subiu 0,31%, a 101,89 pontos, máxima desde 19 de agosto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A questão do Oriente Médio faz com que o mercado, em geral, busque segurança, e o dólar é moeda que dá proteção para o mundo inteiro", afirma Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da corretora Treviso.

No local, o fiscal segue no radar das mesas de operações. Segundo Galhardo, "o mercado não engoliu muito a elevação de rating da Moody's, porque as condições fiscais não condizem com o novo rating". Na quarta-feira à noite, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou que o Brasil precisa de algum choque fiscal se quiser conviver com juros baixos. Segundo ele, as expectativas de inflação estão desancoradas e é importante fazer com que a taxa real neutra de juros do Brasil caia. "O que Campos Neto quer dizer é que não adianta o governo 'tampar o sol com a peneira' e mostrar, como hoje, que o déficit primário do governo somou mais de R$ 22 bilhões em agosto", diz o gerente de câmbio da Treviso.