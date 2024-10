Congresso compreendeu importância da agenda fiscal e os resultados estão aí, diz Ceron

"Nós vamos dar esse meio passo que falta, isso vai gerar a expectativa de que, ao longo de 2025, ou no começo de 2026, o grau de investimento virá. Se essa expectativa se materializar, nós já começamos a colher os benefícios disso hoje. Começa a atrair capital, não residentes começam a retornar para o País, isso já gera efeitos em termos de atração de investimentos, seja investimento financeiro, seja investimento produtivo, com reflexo em câmbio, inflação, crescimento econômico", disse Ceron, repetindo que o País cumprirá suas metas fiscais e respeitará o arcabouço.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, avaliou nesta quinta-feira, 3, que o Congresso e o Judiciário entenderam a importância da agenda fiscal, o que se reflete nos resultados que o País apresenta, e que a perspectiva de retomada do grau de investimento tende a reforçar o compromisso entre os Poderes e a sociedade a favor do equilíbrio fiscal. Ceron avaliou que o Brasil deve perseguir o caminho "preferencial" de alcançar o grau de investimento ainda no próximo ano.

O secretário do Tesouro Nacional afirmou ainda que a reformulação da proposta de financiamento da política do auxílio-gás é positiva para o Brasil do ponto de vista fiscal e que o debate está sendo feito com "serenidade". Ele não antecipou o novo desenho para colocar o benefício dentro do orçamento porque as alternativas estão sendo discutidas e dependem da chancela do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ceron reconheceu que a proposta anterior, que pretendia usar recursos do Fundo Social, gerou incertezas que não valem o custo da insegurança fiscal. "Ele tem uma dimensão muito pequena do ponto de vista de orçamento para criar o ruído que tem gerado. Vale o governo fazer um esforço para adicionar dentro dos outros regulamentos fiscais já existentes para evitar, para tirar essa incerteza. Por mais que haja o compromisso de isso não virar um precedente, de fato ele tem uma dimensão pequena do ponto de vista fiscal", disse Ceron, reconhecendo a preocupação porque, em outros momentos da história do País, "algo pequeno acabou de transformando em grande" e criou novos problemas.

O secretário endereçou na coletiva de imprensa vários questionamentos sobre despesas que não estão dentro do arcabouço fiscal ou usando de fundos para não serem contabilizadas no teto de gastos.