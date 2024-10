A Moody's reafirmou o rating corporativo da Petrobras em "Ba1" e elevou a perspectiva de estável para positiva. A alteração para uma perspectiva positiva reflete, segundo a agência de classificação de risco, a perspectiva positiva do rating soberano do Brasil. Além disso, a visão também reflete as estimativas de que o perfil de crédito permanecerá praticamente inalterado nos próximos 12 a 18 meses.

Apesar de ser uma empresa relacionada ao governo, a Moody's também avalia que há uma baixa probabilidade de que a Petrobras entre em default como resultado de dificuldades de crédito soberano, dadas as sólidas métricas financeiras e estrutura de capital da empresa.

Por outro lado, o rating da Petrobras é "limitado" pela exposição da empresa a potenciais mudanças de política e risco de influência governamental nas decisões comerciais da empresa.