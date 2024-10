Mega Oferta Amazon Prime 2014: quando acontece, descontos e mais

Os assinantes do pacote Prime, da multinacional Amazon, terão acesso à Mega Oferta Amazon Prime entre os dias 8 e 9 de outubro. O evento do e-commerce que disponibiliza promoções e ofertas em diversas categorias de produtos.

Eletrônicos, livros, beleza, jogos e promoções para o dia das crianças podem ser encontradas no período. Confira a seguir tudo que você precisa saber sobre a Mega Oferta Amazon Prime deste ano.

Quando acontece a Mega Oferta Amazon Prime?

As ofertas da 2ª edição da Mega Oferta Amazon Prime, acontecem nos dias 8 e 9 de outubro. No entanto, Amazon já trouxe descontos de até 50% no seu site para o "esquenta" do evento.