Eletrobras diz que queimadas foram responsáveis por problema em linhas que afetaram Angra 1

Depois de a Eletronuclear informar que problemas em linhas de transmissão da Eletrobras forçaram a redução da potência da usina nuclear Angra 1 em quase 100%, a Eletrobras informou que houve desligamento automático, por segurança, das linhas de transmissão que ligam a cidade de Angra dos Reis à zona oeste do Rio, devido a queimadas.

"A Eletrobras informa que, em virtude de queimadas ocorridas no Estado do Rio de Janeiro, as linhas de transmissão que ligam a cidade de Angra dos Reis à zona oeste do Rio de Janeiro (LT 500 kV Angra / Zona Oeste) e à cidade de Nova Iguaçu (LT 500 kV Angra / Nova Iguaçu) foram automaticamente desligadas pelo correto funcionamento dos equipamentos de proteção", disse a companhia em nota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a Eletrobras, as linhas foram religadas em oito minutos e não houve nenhuma perda de carga ou impacto no fornecimento para consumidores.