Dólar recua por upgrade do Brasil, mas ADP forte nos EUA inibe ajustes

O dólar recua ante o real na manhã desta quarta-feira, 2. A moeda brasileira sobe mais no mercado à vista à medida que o mercado futuro já antecipou em parte na terça, dia 1º, a reação positiva dos investidores ao upgrade da nota de crédito do Brasil pela agência Moody's.

A agência de classificação de risco elevou a nota de crédito do Brasil de Ba2 para Ba1, deixando o País apenas um degrau abaixo do chamado grau de investimento. A perspectiva para o rating brasileiro foi mantida em positiva. Em reação, os principais American Depositary Receipts (ADRs) de empresas brasileiras avançam em Nova York, com destaque para Petrobras, com alta de 1,49%, e Itaú Unibanco, com 2,61%.

No entanto, a criação de empregos no setor privado americano (ADP) veio acima do esperado, fortalece os juros dos Treasuries e a moeda americana frente pares rivais, inibindo a queda do dólar ante o real e seus pares latino-americanos.