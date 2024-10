Bolsas da Europa fecham sem direção única, com Oriente Médio e ADP no radar

As bolsas da Europa fecharam sem direcionamento único nesta quarta-feira, 2, enquanto investidores acompanham desdobramentos do conflito no Oriente Médio e após a leitura de setembro do ADP mostrar um mercado de trabalho privado norte-americano mais aquecido do que o esperado.

O FTSE 100, de Londres, subiu 0,17%, aos 8.290,86 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 0,05%, encerrando em 7.577,59 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve queda de 0,33%, a 19.149,03 pontos. As cotações são preliminares.

Dados de emprego acima do consenso nos EUA e incertezas sobre desdobramentos do conflito no Oriente Médio mantiveram as bolsas europeias sem grande estímulo positivo na sessão, com exceção dos setores de energia e defesa, que seguiram em destaque. BAE Systems subiu mais 1,98% em Londres, enquanto a TotalEnergies teve ganhos de 1,96% em Paris.