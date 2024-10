Taxas de juros recuam com dólar e Treasuries antes de Campos Neto

O movimento é de baixa dos juros futuros em toda a curva na manhã desta terça-feira, em meio à queda do dólar e dos rendimentos dos Treasuries, num dia de agenda local menos robusta. Logo mais o Tesouro faz leilões de NTN-B e LFT (11 horas), mas as atenções devem ficar mesmo no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participa de evento às 12h20.

Às 9h27, a taxa do contrato do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para mínima de 12,270%, de 12,324% no ajuste de ontem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O DI para janeiro de 2027 recuava para 12,330%, de 12,379%, e o vencimento para janeiro de 2029 tinha mínima de 12,425%, de 12,457% no ajuste anterior.