Taxa anual do CPI da zona do euro desacelera a 1,8% e fica abaixo da meta do BCE

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou para 1,8% em setembro, ante 2,2% em agosto, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 1º de outubro, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Desta forma, o CPI ficou abaixo da meta de inflação de 2% do Banco Central Europeu (BCE) pela primeira vez desde junho de 2021.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo de 2,7% em setembro ante igual mês do ano passado, um pouco menor do que o avanço anual de 2,8% de agosto.

As prévias do CPI e de seu núcleo em setembro vieram em linha com as previsões de analistas consultados pela FactSet.