Suzano conclui compra de plantas da Pactiv Evergreen e afiliadas

A conclusão ocorre após cumprimento de todas as condições precedentes e realizados todos os atos de fechamento estabelecidos no contrato de compra e venda de ativos celebrado em 12 de julho de 2024.

A Suzano informou nesta terça-feira, 1º de outubro, que concluiu a aquisição, por meio de uma subsidiária, de ativos que compõem as plantas integradas de fabricação de papelcartão da Pactiv Evergreen Inc.. A operação foi anunciada em julho, por US$ 110 milhões.

Ainda, as partes celebraram um contrato de serviços de transição, na qual a Pactiv prestará serviços para a Suzano com relação a certos ativos adquiridos, e um contrato de fornecimento de longo prazo, na qual a Suzano passará a fornecer para a Pactiv os produtos atualmente produzidos em Pine Bluff e consumidos pela Pactiv, que passará a ser um cliente relevante deste novo ativo da Suzano.

"A operação está alinhada à avenida estratégica de longo prazo da Suzano de avançar nos elos da cadeia, sempre com vantagem competitiva, proporcionando à companhia a entrada no mercado norte-americano de papelcartão com competitividade e escalabilidade", destaca a empresa.

A empresa ressalta que os ativos são competitivos e bem posicionados na curva de custo da indústria; têm excelente localização geográfica no que diz respeito à infraestrutura operacional e logística, com amplo acesso à madeira de baixo custo e representando inclusive opcionalidade futura; e operação que detém a liderança do mercado norte-americano no segmento.