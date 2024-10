Preço do cafézinho nos restaurantes aumentou 121% em dez anos, diz Ticket

Em 2024, a média de preço no Brasil é de R$ 5,29 enquanto, há dez anos, o valor era de R$ 2,39. No comparativo com os últimos cinco anos, o incremento foi de 55,5%, visto que a bebida custava R$ 3,40.

Segundo a Organização Internacional do Café (OIC), o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Em setembro, o valor do produto torrado cresceu 3,32% e, no acumulado de 2024, subiu 21,5% nas gôndolas dos supermercados pelo País.

Nos últimos 12 meses, o salto no valor do café foi quase quatro vezes maior que a inflação.

“O café é um importante complemento do almoço do brasileiro e hoje representa 10% do valor total da refeição completa (R$ 51,61), que inclui também, além do prato de comida, bebida e sobremesa. Esta pesquisa é importante para nortear os valores depositados pelas empresas no benefício de refeição de seus colaboradores”, comenta Natália Ghiotto, diretora de produtos da Ticket.

