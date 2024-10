A agência de classificação de risco Moody's elevou a nota de crédito do Brasil de Ba2 para Ba1, deixando o país apenas um degrau abaixo do chamado grau de investimento, equivalente a um selo de bom pagador. A perspectiva para o rating brasileiro foi mantida em positiva.

"A elevação reflete melhoras materiais no crédito, que esperamos que continuem, incluindo um crescimento mais robusto do que o anteriormente estimado e um histórico crescente de reformas fiscais e econômicas que emprestam resiliência ao perfil de crédito", disse a Moody's em comunicado.

A agência, porém, ressaltou que a credibilidade do arcabouço fiscal ainda é "moderada", e que isso se reflete no custo "relativamente elevado" da dívida do Brasil. "Um crescimento mais robusto e uma política fiscal consistentemente aderente ao arcabouço permitirão que a dívida se estabilize no médio prazo, ainda que em níveis relativamente elevados", acrescentou.