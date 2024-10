Mercado já vê taxa Selic em 11,75% no fim deste ano

Os analistas de mercado voltaram a elevar as projeções de alta da taxa Selic. Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, 30, aponta que a mediana para a taxa básica de juros do País no fim deste ano subiu de 11,50% para 11,75%, sugerindo que o setor financeiro agora trabalha com a perspectiva de um aperto maior no atual ciclo monetário - com duas novas altas de 0,50 ponto porcentual nas duas próximas reuniões do colegiado até dezembro. A estimativa intermediária para a taxa no fim de 2025 também avançou, passando de 10,50% para 10,75% ao ano. Em sua última reunião, em meados de setembro, o Copom retomou o ciclo de altas da Selic, elevando a taxa básica de 10,5% para 10,75%. Foi o primeiro aumento de juros desde agosto de 2022. Assim, as projeções agora apontam para uma aceleração nos ajustes para cima da taxa de referência. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inflação

Depois de dez semanas seguidas de altas, a mediana das projeções do mercado para o IPCA deste ano permaneceu em 4,37%, ainda próxima do teto da meta, que é de 4,50%. Há um mês, as expectativas para a inflação oficial estavam em 4,26%. A mediana das projeções para o IPCA de 2025 também ficou inalterada nesta semana, em 3,97% - era de 3,92% há um mês. Para horizontes mais longos, as projeções do mercado também se mantiveram descoladas do centro da meta, que é de 3%. Para o fim de 2026, oscilou de 3,62% para 3,60%, após 16 semanas de estabilidade. Para 2027, seguiu em 3,50% pela 65.ª semana consecutiva.

O Comitê de Política Monetária (Copom) considera o primeiro trimestre de 2026 como seu horizonte relevante e espera que a inflação atinja 3,5% no período, considerando o cenário de referência, com a trajetória de Selic embutida no Focus e dólar a R$ 5,60. Também em seu cenário de referência, o BC espera que o IPCA termine 2024 em 4,30%, desacelerando a 3,70% no próximo ano. PIB O mercado manteve a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024 em 3%, depois de um período de seis semanas de revisões para cima. No Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro, divulgado na semana passada, o BC havia aumentado a sua projeção para a expansão do PIB deste ano de 2,3% para 3,2%.