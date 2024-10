É urgente providência para evitar assédio televisivo em bets, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que se reunirá nesta terça-feira com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) para discutir a publicidade das apostas esportivas - as bets - e classificou como "urgente" a tomada de providências para evitar o "assédio televisivo" e de meios de comunicação sobre essa atividade. O encontro está previsto na agenda de Haddad para as 14 horas. Segundo o ministro, o Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária (Conar) também participará.

Haddad ainda lembrou a Fazenda irá divulgar hoje a lista das empresas de apostas que pediram autorização de funcionamento à Pasta e poderão continuar em operação até o final do ano.

Como mostrou na segunda-feira, 30, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), os sites considerados ilegais começarão a sair do ar a partir do dia 11 de outubro, com auxílio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).