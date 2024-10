Companhia petrolífera Adnoc fecha acordo de aquisição da Covestro, no valor de US$ 13 bi

A companhia petrolífera Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) fechou nesta terça-feira o acordo de aquisição da Covestro, empresa fabricante de materiais poliméricos da Alemanha, após um ano de negociações. Com a mudança, a empresa alemã passa a ter um valor de mercado de cerca de 11,7 bilhões de euros (US$ 13,1 bilhões) e vendeu cada ação por 62,00 de euros.

A compra é uma tentativa de realizar uma fusão das empresas de energia, semelhante à estratégia da Exxon Mobil e de outras grandes empresas dos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O desafio da Adnoc será reavivar as vendas e os lucros em queda da Covestro, apesar da demanda e dos preços abaixo do esperado para os produtos alemães. No primeiro semestre deste ano, as vendas caíram 3,5% para 7,2 bilhões de euros em relação ao ano anterior e a empresa registrou prejuízo líquido.