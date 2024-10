Bolsas da Europa operam mistas após dados de inflação e manufatura da zona do euro

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/10/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, enquanto investidores avaliam dados da inflação da zona do euro, que agora está abaixo da meta do Banco Central Europeu (BCE), além de indicadores de manufatura da região.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,22%, a 524,04 pontos.