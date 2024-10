Bolsas da Europa fecham em baixa com Irã e Israel no radar; Londres sobe com energia e defesa

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em baixa, em movimento de aversão a riscos diante da possibilidade de um recrudescimento do conflito no Oriente Médio e enquanto agentes analisavam dados de inflação e atividade da zona do euro. Entre os setores, as ações de energia e defesa subiram, refletindo o quadro geopolítico.

O pregão foi negativo para as bolsas europeias, em movimento de aversão a riscos, após notícias de que o Irã e Israel podem se atacar nas próximas horas e agravar os conflitos existentes no Oriente Médio. As exceções foram ações de energia e defesa, refletindo a alta do petróleo e um possível crescimento de demanda por produtos bélicos.

A petrolífera BP teve ganhos de 2,37% e BAE Systems, de sistemas de defesa, subiu 2,91%, garantindo impulso ao FTSE 100, de Londres. A alemã Rheinmetall também avançou 5,06%. Na contramão, IAG e EasyJet cederam 4,97% e 3,54%, respectivamente, diante da disparada do petróleo.

As bolsas da região já operavam sem ímpeto desde os primeiros negócios, enquanto investidores analisavam dados de inflação, que vieram abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE); e de manufatura, que indicaram uma contração do setor na zona do euro.