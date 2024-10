Bolsas da Ásia e Pacífico fecham sem direção única, com recuperação parcial em Tóquio

Por Sergio Caldas

São Paulo, 01/10/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta terça-feira sem direção única, com a de Tóquio se recuperando parcialmente, em meio a feriados que mantiveram os mercados da China, de Hong Kong e da Coreia do Sul fechados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O índice Nikkei subiu 1,93% em Tóquio, a 38.651,97 pontos, revertendo parte do tombo de quase 5% do pregão anterior, quando reagiu negativamente à escolha de Shigeru Ishiba como novo primeiro-ministro do Japão. Há temores de que Ishiba possa adotar políticas desfavoráveis para ações, como aumentos de impostos.