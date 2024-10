Âmbar disse que vai avaliar plano de R$ 8,05 bi para assumir Amazonas Energia, informa Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou nesta terça-feira que a Âmbar Energia deve avaliar se acata ou não o plano aprovado pela diretoria mais cedo para a transferência de controle da Amazonas Energia - com previsão de impacto de R$ 8,05 bilhões em 15 anos com as flexibilizações regulatórias e de eficiência.

"É decisão da empresa. Ela vai tomar essa decisão, não compete à agência. O que a sociedade precisa saber é que nós temos uma decisão administrativa, o que nós não tínhamos antes", disse Sandoval em conversa com jornalistas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A empresa do grupo J&F tem 24 horas para decidir se acata ou não a proposta da Aneel. Se optar por assinar, a Âmbar Energia deverá abdicar de questionamentos judiciais prévios.