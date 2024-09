Taxas de juros rondam ajustes, com viés de alta, na esteira da curva de Treasuries

Os juros futuros operam ao redor da estabilidade, com viés de alta, em meio ao avanço dos rendimentos dos Treasuries e queda do dólar ante o real. A liquidez ainda é bem reduzida. A alta dos curtos se dá em meio também ao aumento das projeções para Selic no Boletim Focus e inflação bem mais elevada no horizonte relevante da política monetária.

Às 9h35, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 operava na máxima a 12,310%, de 12,274% no ajuste anterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O DI para janeiro de 2027 estava em 12,340%, de 12,308%, enquanto o vencimento para janeiro de 2029 marcava 12,395%, de 12,372% no ajuste de sexta-feira.