Indicador de incerteza da FGV fica estável em setembro ante agosto, em 107,8 pontos

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) ficou estável em setembro em relação a agosto, em 107,8 pontos, após três quedas seguidas, mantendo-se abaixo dos 110 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 30. O patamar é considerado uma incerteza moderada, segundo a FGV. Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador caiu 1,0 ponto, para 108,6 pontos. "Após três meses em queda, o Indicador de Incerteza Econômica mostrou estabilidade em setembro. A análise dos dados diários revelou uma queda no indicador até meados do mês, possivelmente impulsionada pelos resultados positivos da atividade econômica", avaliou em nota a economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), Anna Carolina Gouveia. De acordo com Gouveia, na segunda quinzena, no entanto, o índice voltou a subir, pressionado pelas discussões sobre a política monetária dos próximos meses e pelo agravamento do conflito no Oriente Médio.

"Os debates em torno da trajetória da taxa de juros e da inflação, que já vinham afetando o componente de Expectativas, continuaram alimentando ruídos de incerteza nos últimos dias, neutralizando a queda registrada na primeira metade do mês pelo IIE-Br", informou a economista. O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA. O componente de Mídia do IIE-Br recuou 0,1 ponto em setembro, para 106,0 pontos, o menor nível desde março deste ano (105,6 pts.), contribuindo negativamente com 0,1 ponto para a queda do índice agregado. Já o componente de Expectativas subiu pela quinta vez seguida, agora em menor ritmo, em 0,1 ponto. O indicador registra, em setembro, 111,5 pontos, maior nível desde junho do ano passado (116,8 pontos); sua alta contribui positivamente com 0,1 ponto para o resultado do IIE-Br no mês.