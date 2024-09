Ibovespa opera instável em dia de novo estímulo na China, avanço dos juros futuros e NY fraca

O Ibovespa abriu com eleve alta nesta segunda-feira - último dia de setembro -, após o anúncio de mais estímulos econômicos na China. O minério de ferro fechou hoje com ganhos de 10,71% em Dalian, o que influencia as ações do setor de metais na Bolsa. Ainda assim, o principal indicador da B3 passou a operar entre leve queda e alta, diante da fraqueza das bolsas americanas e recuo do petróleo, que atinge os papéis da Petrobras.

Na sexta, o Índice Bovespa fechou com baixa de 0,21%, aos 132.730,36 pontos, mas encerrou a semana com elevação de 1,27%. "Ainda há um resquício do impacto dos estímulos na China, mas o mercado tenta uma devolução da alta dos últimos dias. Hoje não tem grandes novidades que movimentem os mercados", diz Carlos Lopes, economista do BV.

Os investidores esperam sinais principalmente a respeito da política monetária americana, o que poderá acontecer por meio do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, em evento hoje à tarde. Também está previsto o payroll de setembro nos Estados Unidos nos próximos dias.