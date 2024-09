Ibovespa encerra sessão na mínima do dia e recua 3,08% em setembro

A última sessão do mês foi de fraco desempenho para os dois setores de maior peso no índice: commodities e finanças. Petrobras ON e PN cederam hoje, respectivamente, 0,63% e 0,28% - no mês, recuaram 8,5%, ainda sustentando ganho entre 9% (PN) e 13% (ON) no ano. O dia também foi ruim para os grandes bancos, em baixa de até 1,61% (Bradesco PN) no fechamento do dia - no mês, todas as maiores instituições recuaram, em especial Bradesco (ON -7,29%, PN -6,01%).

Nesta última sessão de setembro, o Ibovespa oscilou entre 131.816,44 - mínima do dia no fechamento, em baixa de 0,69% - e 133.119,79 pontos na máxima, saindo de abertura aos 132.761,20 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 20,9 bilhões nesta segunda-feira. No ano, o Ibovespa cede 1,77%. A perda de 3,08% foi o pior desempenho mensal desde janeiro (-4,79%) e o pior setembro desde 2021 (-6,57%).

Em baixa acentuada desde o meio da tarde desta segunda-feira, 30, o Ibovespa acumulou perda de 3,08% em setembro, que interrompe série de recuperação entre junho e agosto, a qual o havia retirado dos 122 mil pontos, no fechamento de maio, para nova máxima histórica, de 137,4 mil, em 28 de agosto. Após renovação de recordes no intradia e também no encerramento daquela sessão, o índice da B3 iniciou um movimento de correção gradual que o mantém agora pouco abaixo dos 132 mil pontos.

O desempenho do setor metálico também não correspondeu hoje ao forte avanço, de dois dígitos (+10,71%), nos contratos futuros de minério na China, após o anúncio de novas medidas de incentivo ao mercado imobiliário no país. Vale ON subia até o meio da tarde, mas mudou de direção (-0,70%), na mínima do dia no fechamento, acumulando ganho de 6,60% no mês - e ainda cedendo 11,40% no ano. Na ponta do Ibovespa na sessão, destaque para Azul (+4,87%), Vamos (+1,69%) e JBS (+1,67%). No lado oposto, Assaí (-8,00%), Petz (-3,87%) e Cogna (-3,76%).

"A virada em Vale firmou o Ibovespa em baixa do meio para o fim da tarde, com os investidores aproveitando para realizar um pouco de lucro em cima do ativo, o que descolou a ação, hoje, da alta nos preços do minério de ferro", diz Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos, destacando ajuste mais forte nos ativos com exposição ao ciclo doméstico, em razão do avanço da curva de juros na sessão.

A piora do Ibovespa no meio da tarde ocorreu em paralelo ao observado em Nova York, durante fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que colocou os três principais índices de ações nas respectivas mínimas da sessão. Ele reafirmou o sinal de que o Fed permanece dependente dos dados, e que a avaliação, de momento, não vai no sentido de desaceleração da economia americana - o que poderia justificar ritmo mais acelerado nos cortes das taxas de juros, iniciado no último dia 18 com redução de meio ponto porcentual que surpreendeu parte do mercado.