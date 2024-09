Criptomoedas: Bitcoin recua após discurso conservador de Powell; mas sobe no mês e no trimestre

O bitcoin recuava na sessão desta segunda-feira, 30, ponderando ganhos recentes e após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, indicar que o BC americano pode ter postura menos agressiva do que a que o mercado esperava ao afrouxar a política monetária da maior economia do mundo.

O bitcoin caía 3,70% nas últimas 24 horas até o fim da tarde de hoje, a US$ 63.406,05, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 66.076,00. No mês, subiu 7,57%; e no trimestre, 5,19%. O ethereum, por sua vez, tinha perdas de 2,81% em 24h, a US$ 2.589,59 no mesmo intervalo. No mês, subiu 3,31%; e no trimestre, recuou 23,28%.

Após oscilar próximo ao patamar dos US$ 65 mil nos últimos dias, o bitcoin adotou tendência negativa na sessão após discurso conservador de Powell reverter apostas de cortes de juros agressivos nos EUA. Segundo Ana de Matos, analista técnica e trader parceira da Ripio, se houver continuidade da queda, os suportes de médio e longo prazo estão nas faixas de US$ 62.370 e US$ 58.460.