Campos Neto reitera que não existe harmonia monetária sem ter harmonia fiscal

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta sexta-feira, 27, que todos os ciclos de queda sustentada dos juros no Brasil foram acompanhados por "choques positivos" na seara fiscal. Eventos como a aprovação do teto dos gastos e do arcabouço fiscal, ele disse, abriram espaço para trabalhar com uma taxa Selic menor.

"Em todos os momentos na história recente brasileira, você ser capaz de cair os juros e conviver com os juros mais baixos, está associado a um choque positivo no fiscal. Não existe harmonia monetária sem ter harmonia fiscal", afirmou Campos Neto, em um evento organizado pela 1618 Investimentos.

