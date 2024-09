Campos Neto diz que inflação tem mostrado 'alguma melhora', mas com componentes de incerteza

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 27, que, apesar de a inflação no Brasil ter mostrado "alguma melhora", ainda há incerteza sobre seus componentes. Em encontro da gestora 1618 Investimentos, ele afirmou que, infelizmente, Brasil e Rússia são países onde se espera aumento de juros, na contramão do resto do mundo.

Ao mesmo tempo, Campos Neto destacou as vantagens do Brasil na transição energética, dado que o País tem energia barata e renovável em larga escala. Ponderou, contudo, que espera implementação de uma agenda de abertura comercial.

Ele voltou a repetir que todos os ciclos de queda sustentada dos juros no Brasil foram acompanhados por "choques positivos" na seara fiscal. Eventos como a aprovação do teto dos gastos e do arcabouço fiscal, disse, abriram espaço para trabalhar com uma taxa Selic menor.