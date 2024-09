Turquia capta US$ 3,5 bi em venda de título de 10 anos em dólar no mercado internacional

A Turquia captou US$ 3,5 bilhões com uma emissão de títulos de 10 anos denominados em dólar, em uma operação na qual parte dos recursos foi usada para recompra de papéis da dívida do governo turco em circulação no mercado. A operação atraiu três vezes o montante ofertado, informou o Ministério das Finanças do país.

Os títulos ofereceram uma taxa de juros de 6,75% aos investidores, com cupom de 6,50%, de acordo com comunicado divulgado nesta quinta-feira, 26, pelo Ministério.

Uma parcela aproximada de US$ 1,85 bilhão dos recursos foi utilizada na gestão de passivos com a troca de títulos com vencimento em 2024 e 2025, enquanto o valor restante foi levantado como dinheiro novo. Resgates e troca de títulos com vencimento em 2026 não foram aceitos.