Ritmo de ajustes e magnitude do ciclo serão ditados por compromisso de convergência, diz BC

O Banco Central voltou a enfatizar no Relatório Trimestral de inflação (RTI) divulgado nesta quinta-feira, 26, que o ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo iniciado serão ditados pelo "firme compromisso de convergência da inflação à meta".

O documento também ressaltou que os próximos passos dependerão da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.

A mensagem já tinha sido passada anteriormente pela instituição por meio de outros documentos oficiais, como o comunicado após a decisão de política monetária, na semana passada, e na ata do encontro, divulgada na terça-feira, 24. "Em virtude das incertezas envolvidas, o Comitê preferiu uma comunicação que reforça a importância do acompanhamento dos cenários ao longo do tempo, sem conferir indicação futura de seus próximos passos, insistindo, entretanto, no seu firme compromisso de convergência da inflação à meta", enfatizou.