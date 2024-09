Quanto menor for a taxa de juro, melhor será para todas as áreas da economia, diz Alckmin

Quanto menor for a taxa de juro, melhor será para todas as áreas da economia. A afirmação é do presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ao ser perguntado, na sede da B3, se a elevada taxa de juro impacta negativamente o setor de infraestrutura e a participação de interessados nos leilões de privatização e concessões que o País pretende fazer. "Quanto à taxa de juros, quanto menor ela for, melhor para todo mundo", reforçou Alckmin, que esteve na sede da B3 nesta quinta-feira, 26, para acompanhar o leilão da Rota dos Cristais.

O leilão foi vencido pela francesa Vinci Highways, estreante em concessões de rodovias federais no Brasil.

A empresa arrematou a concessão da BR-040/GO/MG, conhecida como Rota dos Cristais em um leilão com quatro participantes, acima da média recente, ao fazer uma oferta que embute desconto de 14,32% sobre a tarifa básica de pedágio estipulada. O valor base era de R$ R$ 0,1447/km para pista simples e R$ 0,1882/km para pista dupla, com date base de julho de 2023.