Projeção do BC de crescimento do saldo total de crédito de 2024 passa de 10,8% para 11,1%

O Banco Central (BC) aumentou a sua projeção de crescimento do saldo total de crédito do Brasil em 2024, de 10,8% para 11,1%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro, divulgado nesta quinta-feira, 26, pela instituição. Para 2025, o BC apresentou pela primeira vez sua expectativa, que é de uma elevação de 10,3%.

A estimativa de aumento do saldo de operações de pessoas físicas este ano passou de 11,0% para 12,0% e, para empresas, encolheu de 10,5% para 9,7%. Para 2025, essas previsões são de, respectivamente, 10,8% e 9,5%.

A projeção do BC para o crescimento de saldo no crédito livre aumentou de 10,0% para 10,5%, incorporando uma alta na estimativa para pessoas físicas (11,5% para 12,0%) e um avanço para as empresas (8,0% para 8,5%). Para o ano que vem, o saldo no crédito livre deve ser ampliado em 10,2%, com alta de 11,0% para as pessoas físicas e de 9,0% para as jurídicas.