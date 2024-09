Presidente da Petrobras diz que preço do QAV vai cair quase 10% em 1º de outubro

A Petrobras vai reduzir o preço do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras em 9,1% a partir de 1º de outubro, informou a presidente da petroleira, Magda Chambriard, uma queda de cerca de R$ 0,34 o litro. No ano, o combustível acumula queda de 16,4%, o que representa um decréscimo médio de R$ 0,67 /litro em relação ao preço de dezembro de 2023, informou a estatal.

"No comparativo desde dezembro de 2022, houve uma redução acumulada de 32,8%, o que equivale a um decréscimo de R$ 1,66 /litro", disse a Petrobras em nota, após Magda anunciar a queda de preço na feira de petróleo e gás natural ROG 2024, que está sendo realizada no Rio de Janeiro.

Os novos preços serão publicados no site em 1º de outubro, data de início de vigência, conforme regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).