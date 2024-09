Para diretora do Federal Reserve, IA pode gerar consequências negativas no mercado de trabalho

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Lisa Cook, disse que a inteligência artificial pode gerar impactos negativos no emprego e mercado de trabalho, durante participação em mesa redonda no evento promovido pelo Fed de Cleveland e pela Faculdade Comunitária do Estado de Colúmbia nesta quinta-feira.

Na fala, a dirigente ressaltou, por outro lado, que está otimista de que a ferramenta de tecnologia pode aumentar a produtividade.