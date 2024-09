IBGE diz que já teve muitas alterações no estatuto; última foi em 2022 pela gestão anterior

A presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nota confrontando críticas feitas pelo sindicato dos trabalhadores do órgão, a Assibge. Foi a terceira nota divulgada nesta semana pela gestão de Marcio Pochmann, que foi alvo na manhã desta quinta-feira, 26, de um ato de protesto convocado por servidores, e endossado pelo sindicato, em frente à sede do instituto, na Avenida Franklin Roosevelt, no Rio de Janeiro.

"O ato exigirá que o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, altere o comportamento autoritário que tem marcado suas ações recentes e estabeleça um real processo de diálogo com os servidores em relação às diversas alterações em curso no Instituto (mudança no regime de trabalho, transferência para o prédio do Serpro no Horto, criação de uma Fundação de Direito Privado, alteração do estatuto, entre outras)", anunciou o sindicato, na nota de convocação, divulgada na semana passada.

Nesta quinta-feira, o IBGE distribuiu à imprensa nova nota da presidência do órgão, "dando continuidade aos esclarecimentos necessários".