Fed estabelecerá requisitos de liquidez mínima para grandes bancos nos EUA, diz vice-presidente

O vice-presidente de supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michael Barr, não comentou política monetária ou perspectiva de juros em seu discurso na Conferência do Mercado de Tesouro dos EUA de 2024 nesta quinta-feira, 26, mas debruçou-se sobre a regulação bancária. Barr disse que o Fed segue analisando qual será o requisito de liquidez mínima para bancos maiores, junto de um novo conjunto de reservas e garantias na janela de desconto do Fed.

Segundo ele, após o estresse bancário em março de 2023, houve uma "melhora substancial" na resiliência de todos os bancos para lidar com adversidades relacionadas à liquidez, bem como foi facilitado o acesso à janela de desconto do Fed.

Desde as turbulências, mais de US$ 1 trilhão em garantias adicionais foram prometidas à janela de desconto, e bancos adicionais estabeleceram acesso à Instalação de Recompra Permanente (SRF, na sigla em inglês), afirmou Barr.