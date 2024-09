Encomendas de bens duráveis dos EUA fica estável em agosto ante julho

As encomendas de bens duráveis dos Estados Unidos ficaram estáveis em agosto na comparação com julho, após ajustes sazonais, a US$ 289,7 bilhões, informou nesta quinta-feira, 26, o Departamento do Comércio americano. Analistas ouvidos pela FactSet previam queda de 2,7%. Excluindo-se o segmento de transportes, as encomendas de bens duráveis aumentaram 0,5% em julho ante junho. Sem o setor de defesa, houve um queda de 0,2%.