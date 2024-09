Correção: PIB dos EUA no 2º trimestre (final) cresce a ritmo anualizado de 3,0%

A matéria publicada anteriormente contém uma incorreção no segundo parágrafo. O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos do primeiro trimestre teve expansão anualizada de 1,6%, após revisão publicada nesta quinta-feira, e não 1,4%, como havia sido informado como dado mais recente. Segue o texto com o conteúdo correto.

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 3,0% no segundo trimestre de 2024, de acordo com a terceira e última estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira, 26. O resultado veio em linha com a leitura anterior e a expectativa de analistas ouvidos pela FactSet.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No primeiro trimestre, o PIB dos EUA teve expansão anualizada de 1,6%, após revisão publicada nesta quinta-feira. A estimativa anterior era de alta de 1,4%.