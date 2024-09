Com Vale e siderurgia, Ibovespa fecha em alta de 1,08%, aos 133 mil pontos

O Ibovespa acentuou máximas no meio da tarde, contando desde cedo com impulso do setor metálico, em especial da ação de maior peso individual no índice da B3, Vale ON, que avançou 6,01%. A sessão desta quinta-feira foi positiva para o minério de ferro na China e em Cingapura, de volta à casa de US$ 100 por tonelada, mas negativa para o Brent e o WTI, em Londres e Nova York, o que colocou Petrobras (ON -2,10%, PN -2,16%) na defensiva nesta quinta-feira. O cabo de guerra entre os pesos-pesados do Ibovespa inclinou o índice para cima, em dia no qual contou também com bom apoio do setor financeiro, de nomes como Itaú (PN +1,27%) e Bradesco (ON +2,09%, PN +2,56%).

Se, por um lado, o minério de ferro seguiu em alta nesta quinta-feira com o entusiasmo em torno dos estímulos chineses, por outro o petróleo retrocedeu mais de 2% em Londres e Nova York, ante receios de que grandes exportadores, como a Arábia Saudita, venham a aumentar a produção da commodity.

No fechamento, o Ibovespa mostrava ganho de 1,08%, aos 133.009,78 pontos, entre mínima de 131.593,50 e máxima de 133.312,77 pontos na sessão, em que saiu de abertura aos 131.595,04 pontos. O giro financeiro foi a R$ 27,2 bilhões. Na semana, o Ibovespa avança 1,48%, ainda cedendo 2,20% no mês e 0,88% no ano.